В Минобрнауки Украины выступили против переименования Запорожья в рамках "дерусификации"

Глава ведомства Оксен Лисовой считает, что Национальная комиссия по стандартам государственного языка вышла за пределы своих полномочий

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой раскритиковал решение Национальной комиссии по стандартам государственного языка о включении более 1,4 тыс. топонимов, в том числе находящегося под контролем Киева города Запорожье, в перечень населенных пунктов, подлежащих переименованию.

"Скандальное решение Национальной комиссии по стандартам государственного языка по переименованию населенных пунктов должно быть отменено. Если коротко - комиссия вышла за пределы своих полномочий. <...> Похоже, что члены комиссии подошли к разработке рекомендаций очень формально", - написал он в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам Лисового, рекомендации комиссии по поводу переименования должны быть отменены, а взамен них разработаны новые, но уже другим компетентным органом.

Во вторник эксперты комиссии заявили, что Запорожье входит в число сел, поселков, городов области, названия которых "могут не соответствовать лексическим нормам украинского языка, в частности касаться российской имперской политики". В целом комиссия включила в список более 1 400 топонимов и предложила местным властям в течение полугода обосновать целесообразность текущего названия или предложить новое. В противном случае название будет менять Верховная рада на основании предложений комиссии. Позднее это предложение раскритиковал уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь.

Переименования топонимов и борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более чем 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины сообщило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.