Axios: Вашингтон беспокоит утечка информации со стороны Израиля о переговорах США и Ирана

По информации агентства, помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан провел "напряженный" телефонный разговор с главой израильского Совета национальной безопасности Цахи Ханегби

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Американская администрация обеспокоена утечками информации со стороны Израиля о непрямых переговорах между Вашингтоном и Тегераном касательно иранской ядерной программы. Об этом в среду сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их информации, помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан на прошлой неделе провел "напряженный" телефонный разговор с главой Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби и выразил беспокойство в связи с тем, что Израиль допускает утечки в прессу информации о непрямых переговорах между Соединенными Штатами и Ираном.

Как сообщил изданию неназванный американский чиновник, Салливан в ходе беседы, в частности, отметил, что значительная часть информации в прессе неточна и не отражает предметную сторону переговоров Ирана и США. При этом помощник президента не объяснил, что он подразумевает под "неточностями". Ханегби в свою очередь заявил, что премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху максимально ограничивает свои публичные высказывания на эту тему, сказал порталу чиновник из Израиля.

Заместитель главы МИД Ирана Али Багери 13 июня сообщил, что встретился в Абу-Даби со своими коллегами из Великобритании, Германии и Франции, чтобы обсудить "некоторые проблемы, вызывающие взаимные опасения". На следующий день газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что администрация США тайно возобновила переговоры с Тегераном, чтобы снизить вероятность появления в Иране ядерного оружия и достичь соглашения об обмене заключенными.

Выступая в среду в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что перспективы выхода США и Ирана на какую-то договоренность, касающуюся ядерных разработок Тегерана, сейчас не просматриваются.