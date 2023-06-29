В Киеве заявили, что арест чиновника по делу о бомбоубежищах помешает подготовке к зиме

Романа Ткачука обвинили в растрате бюджетных средств

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Домашний арест главы департамента коммунального хозяйства Киевской городской государственной администрации (КГГА) Дмитрия Науменко по делу о бомбоубежищах помешает подготовке к отопительному сезону. Об этом сообщили в КГГА.

20 июня суд на Украине отправил под домашний арест директора департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука по делу о ненадлежащем содержании бомбоубежищ. Спустя три дня прокуратура города предъявила обвинение Науменко в растрате бюджетных средств. Эти уголовные дела привлекли большое внимание на фоне предположений, что президент Украины Владимир Зеленский может освободить мэра Киева Виталия Кличко от должности главы администрации на фоне скандала с убежищами.

"Продолжается блокирование работы департаментов, ответственных за критическую инфраструктуру. Как и в случае с <...> Ткачуком, суд избрал Дмитрию Науменко круглосуточный домашний арест. Это делает невозможным выполнение служебных функций в период, когда столица готовится к отопительному сезону. Именно координацию этого направления обеспечивает Дмитрий Науменко", - говорится в сообщении КГГА, которую возглавляет Кличко.

Ранее на Украине разгорелся скандал из-за неудовлетворительного состояния гражданских укрытий. Особенно остро этот вопрос встал в Киеве, ситуацию взял на контроль министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин. Позже он назвал ситуацию с бомбоубежищами в столице критической. 2 июня на сайте Зеленского появилась петиция в поддержку отстранения Кличко от должности на время расследования, а сам Зеленский пригрозил ответственностью столичным чиновникам за ненадлежащую подготовку бомбоубежищ.

При этом Кличко связал давление на него с политическими опасениями команды президента и заявил, что защитные сооружения находятся в ведении руководителей районов города и контролируются главой военной администрации, которого назначает лично президент.

Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которое прошло 23 июня, заявил, что решено привлечь к ответственности виновных в непригодности 25% бомбоубежищ по Украине и трети по Киеву, а все защитные сооружения необходимо привести в надлежащее состояние. 27 июня кабинет министров Украины решил объявить Кличко выговор. После этого украинское издание "Страна" со ссылкой на "высокопоставленный источник во власти" сообщило, что офис Зеленского решил отложить на время вопрос об увольнении Кличко с поста главы горадминистрации.