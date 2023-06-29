Тайвань отказал в визах около 140 чиновникам из материкового Китая

Центральное информационное агентство острова сообщило, что 212 представителей региональных управлений туризма из девяти провинций Китая планировали приехать на Тайвань для участия в туристической выставке

ГОНКОНГ, 29 июня. /ТАСС/. Власти Тайваня приняли решение отказать в выдаче виз около 140 чиновникам из материкового Китая. Об этом в четверг сообщило Центральное информационное агентство острова.

По его данным, 212 представителей региональных управлений туризма из девяти провинций Китая планировали приехать на Тайвань для участия в туристической выставке в Тайбэе. Однако Совет по делам материкового Китая, миграционное управление и туристическое бюро острова совместным решением отказали в выдаче виз двум третям заявителей.

Агентство отметило, что с такими проблемами столкнулись только официальные лица и другие чиновники. В то же время сотрудники туристических компаний и другие представители бизнеса КНР смогут беспрепятственно посетить выставку, которая пройдет в Тайбэе с 14 по 17 июля.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.