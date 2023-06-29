В Приднестровье обеспокоены планами Молдавии сократить дипломатов в посольстве России

КИШИНЕВ, 29 июня. /ТАСС/. Предложение руководства Молдавии сократить число дипломатов в посольстве России ставит под угрозу поддержание мира на Днестре. Об этом заявил на брифинге в четверг представитель непризнанного Приднестровья в управляющей миротворческой операцией Объединенной контрольной комиссии (ОКК) Олег Беляков.
"В составе каждой делегации в ОКК должно быть по шесть представителей - приднестровской стороны, молдавской и российской, которая формируется из дипломатов. И если этого количества представителей сторон не будет, мы знаем, что если будет даже меньше двух, то какие-либо решения в рамках комиссии будет невозможно принимать", - цитирует Белякова агентство "Новости Приднестровья".
Он напомнил, что когда три недели назад молдавская сторона отказалась утвердить временного члена российской делегации взамен убывшего, работа ОКК была сорвана.
"Если пойдет речь о сокращении, то мы прекрасно понимаем, что в первую очередь граждане России, которые проживают в том числе в Зоне безопасности, могут остаться без консульского обслуживания. Под угрозой, конечно, и сама миротворческая операция с точки зрения кадрового обеспечения. Это достаточно серьезный аспект, и у нас это, конечно, вызывает большую озабоченность", - уточнил Беляков.
Ранее спикер парламента и председатель правящей Партии действия и солидарности (ПДС) Молдавии Игорь Гросу заявил, что власти рассматривают возможность сокращения числа российских дипломатов в стране. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эти призывы, заявила, что РФ заинтересована в развитии связей с народом Молдавии, а численность сотрудников посольства РФ в Кишиневе является абсолютно оправданной. Она подчеркнула, что подобная деструктивная и лицемерная линия, игнорирующая мнение и интересы граждан, навязываемые "мантры" о "российской угрозе и пропаганде" вызывают "все возрастающее отторжение у молдаван", в большинстве своем тепло и по-дружески относящихся к России.
Планы Кишинева раскритиковал и бывший президент Молдавии Игорь Додон, который призвал власти руководствоваться интересами граждан, а не указаниями внешних кураторов, пытаясь влиться в антироссийские тенденции Запада. Он также подчеркнул, что необходимо увеличить штат посольства Молдавии в Москве, где работает всего шесть человек, так как в РФ трудится около 400 тыс. молдавских граждан, которые лишены поддержки со стороны дипломатов.