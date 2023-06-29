В Приднестровье обеспокоены планами Молдавии сократить дипломатов в посольстве России

Представитель непризнанного Приднестровья в управляющей миротворческой операцией Объединенной контрольной комиссии Олег Беляков напомнил, что когда три недели назад молдавская сторона отказалась утвердить временного члена российской делегации взамен убывшего, работа ОКК была сорвана

КИШИНЕВ, 29 июня. /ТАСС/. Предложение руководства Молдавии сократить число дипломатов в посольстве России ставит под угрозу поддержание мира на Днестре. Об этом заявил на брифинге в четверг представитель непризнанного Приднестровья в управляющей миротворческой операцией Объединенной контрольной комиссии (ОКК) Олег Беляков.

"В составе каждой делегации в ОКК должно быть по шесть представителей - приднестровской стороны, молдавской и российской, которая формируется из дипломатов. И если этого количества представителей сторон не будет, мы знаем, что если будет даже меньше двух, то какие-либо решения в рамках комиссии будет невозможно принимать", - цитирует Белякова агентство "Новости Приднестровья".

Он напомнил, что когда три недели назад молдавская сторона отказалась утвердить временного члена российской делегации взамен убывшего, работа ОКК была сорвана.

"Если пойдет речь о сокращении, то мы прекрасно понимаем, что в первую очередь граждане России, которые проживают в том числе в Зоне безопасности, могут остаться без консульского обслуживания. Под угрозой, конечно, и сама миротворческая операция с точки зрения кадрового обеспечения. Это достаточно серьезный аспект, и у нас это, конечно, вызывает большую озабоченность", - уточнил Беляков.

Ранее спикер парламента и председатель правящей Партии действия и солидарности (ПДС) Молдавии Игорь Гросу заявил, что власти рассматривают возможность сокращения числа российских дипломатов в стране. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эти призывы, заявила, что РФ заинтересована в развитии связей с народом Молдавии, а численность сотрудников посольства РФ в Кишиневе является абсолютно оправданной. Она подчеркнула, что подобная деструктивная и лицемерная линия, игнорирующая мнение и интересы граждан, навязываемые "мантры" о "российской угрозе и пропаганде" вызывают "все возрастающее отторжение у молдаван", в большинстве своем тепло и по-дружески относящихся к России.

Планы Кишинева раскритиковал и бывший президент Молдавии Игорь Додон, который призвал власти руководствоваться интересами граждан, а не указаниями внешних кураторов, пытаясь влиться в антироссийские тенденции Запада. Он также подчеркнул, что необходимо увеличить штат посольства Молдавии в Москве, где работает всего шесть человек, так как в РФ трудится около 400 тыс. молдавских граждан, которые лишены поддержки со стороны дипломатов.