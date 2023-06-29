Украина подает в суд ООН против Ирана из-за сбитого в 2020 году пассажирского самолета

В Киеве отметили, что "между Ираном и Координационной группой не было достигнуто соглашение по организации арбитража в соответствии со статьей 14 Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Украина подает иск против Ирана в международный суд ООН из-за сбитого в Иране украинского пассажирского самолета в 2020 году. Об этом сообщили на сайте МИД Украины.

"Координационная группа намерена продолжать коллективные усилия, чтобы обеспечить привлечение Ирана к ответственности за незаконное сбивание рейса PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" путем скорейшей передачи спора в Международный Суд ООН", - говорится в сообщении.

Там добавили, что международная группа, которая включает членов из Канады, Соединенного Королевства, Украины и Швеции, по координации помощи жертвам крушения рейса PS752, отмечает, что "между Ираном и Координационной группой не было достигнуто соглашение по организации арбитража в соответствии со статьей 14 Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации".

Рейс PS752 (самолет Boeing 737-800) Международных авиалиний Украины потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в Киев 8 января 2020 года. Среди 176 погибших были граждане Афганистана, Великобритании, Германии, Ирана, Канады, Украины и Швеции. 11 января иранские военные объявили, что сбили пролетавший рядом с военным объектом Boeing по ошибке, приняв самолет за "вражескую цель". Тегеран передал Киеву проект технического отчета о причинах крушения. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал его попыткой скрыть истинные причины катастрофы.