Кулеба заявил, что Украина не хочет вмешательства иностранных войск в конфликт

Министр иностранных дел республики отметил, что его страна просит оружие, но воевать намерена без помощи других государств

РИМ, 30 июня. /ТАСС/. Украина "никогда не просила и не хочет" вмешательства в конфликт войск других стран. С таким утверждением в четверг выступил министр иностранных дел этой страны Дмитрий Кулеба.

"Мы никогда не просили о вмешательстве иностранных войск, в отличие от других стран, которые просили о размещении на своей территории солдат НАТО для решения внутренних проблем", - сказал он в эфире программы на канале La7. По словам Кулебы, потребности Украины "простые". "Дайте нам оружие, а мы сделаем всю остальную работу, не подвергая ваши жизни опасности, - сказал он. - Мы не просим и не хотим, чтобы какая-либо другая страна вступала в конфликт".

Кулеба добавил, что "не знает, сколько продлится" конфликт. По его мнению, Украина "заслуживает приглашения в НАТО после окончания конфликта". "Никто не может подумать, что НАТО не хочет видеть в своем составе Украину", - утверждает глава МИД.

В преддверии саммита НАТО, который состоится 11-12 июля, Киев активизировал риторику о своих претензиях на вступление в альянс. Кулеба ежедневно сообщает о телефонных разговорах с коллегами из входящих в блок стран. Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что Киев рассчитывает на этом саммите получить приглашение вступить в организацию по упрощенной процедуре.

При этом ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Украины в НАТО во время боевых действий невозможно, страны альянса и Киев это понимают. По его словам, на саммите в Вильнюсе планируется "подвести Украину ближе к альянсу", создать Совет Украина - НАТО и обеспечить многолетнюю программу военных поставок киевским властям.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления из Киева о вступлении в НАТО говорят о нежелании и неспособности украинских властей решать конфликт за столом переговоров. Он подчеркивал, что Россия будет добиваться обеспечения собственной безопасности и это исключает расширение НАТО за счет вступления в нее Украины и приближение альянса к российским границам.