Минобороны Британии признало незаконную дискриминацию белых мужчин при наборе рекрутов ВВС

Начальник штаба королевских ВВС Ричард Найтон принес извинения после того, как результаты ведомственного расследования выявили дискриминацию

ЛОНДОН, 30 июня. /ТАСС/. ВВС Великобритании практиковали незаконную дискриминацию белых мужчин при рекрутировании военнослужащих в рамках политики по повышению этнического и гендерного разнообразия. Об этом свидетельствуют итоги проверки Минобороны Соединенного Королевства, которые в четверг привел телеканал Sky News.

Начальник штаба королевских ВВС главный маршал авиации Ричард Найтон выступил с извинениями после того, как результаты ведомственного расследования выявили дискриминационные практики. В то же время он заявил, что никто из руководства ВВС, в том числе его предшественник главный маршал авиации Майкл Уигстон, не столкнется с какой-либо формой наказания. Тем не менее королевские ВВС выплатят компенсации в размере £5 тыс. ($6,3 тыс.) всем, кто стал жертвой дискриминации.

"В отчете не указываются [конкретные виновные] лица и не даются рекомендации по дисциплинарным или административным мерам. В качестве руководителя я нацелен на то, чтобы гарантировать, что мы извлечем уроки из этого и не повторим этих ошибок", - сказал Найтон на брифинге. Он заявил, что в период с 2020 по 2021 год в рамках существовавших правил отбора кандидатов ВВС "ошибочно ускорили" рекрутирование более 160 летчиков из числа женщин или представителей этнических меньшинств. Кроме того, проверка показала, что более 30 белых мужчин не были взяты на работу в киберструктуры королевских ВВС по причине дискриминации.

На фоне несогласия с действовавшей политикой в прошлом году в отставку подала глава управления рекрутинга британских ВВС полковник авиации Лиззи Николл. По информации газеты Daily Mail, ее юристы ожидают выплаты ей компенсации в размере £1 млн ($1,3 млн). В свою очередь министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал произошедшее "огромной ошибкой" и "поводом для сожаления". В королевских ВВС также признали, что планы по доведению числа женщин до 40%, представителей этнических меньшинств до 20% и лиц нетрадиционной сексуальной ориентации до 5% от общего числа к 2030 году являются нереалистичными.

Sky News ранее проинформировал, что Великобритания столкнулась с "хроническими проблемами" в подготовке военных летчиков. Как пояснили источники телеканала, переброска британских военных самолетов в разные части мира и задействование опытных пилотов в операциях за рубежом негативно отразились на уровне военной подготовки рекрутов в ВВС.