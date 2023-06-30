Yomiuri: Веллингтон, Канберра, Сеул и Токио могут устроить встречу на саммите НАТО

По информации газеты, стороны могут обсудить вопрос о выработке совместного подхода к усилению позиций КНР в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях и южной части Тихого океана

ТОКИО, 30 июня. /ТАСС/. Лидеры Японии, Республики Корея, Австралии и Новой Зеландии могут провести совместные переговоры в рамках предстоящего саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля. Об этом в пятницу сообщила газета Yomiuri.

Ранее руководители четырех государств получили приглашение принять участие в саммите альянса. По данным издания, стороны могут обсудить вопрос о выработке совместного подхода к усилению позиций КНР в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях и южной части Тихого океана.

Япония, Республика Корея, Австралия и Новая Зеландия имеют статус партнеров НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2022 году лидеры четырех стран провели совместные переговоры на полях саммита альянса в Мадриде.