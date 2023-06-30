Корпорация IHI будет ремонтировать и обслуживать двигатели F-35 на заводе в Токио

В Минобороны Японии, заключившем контракт с IHI, считают, что этот шаг послужит укреплению альянса с Соединенными Штатами

ТОКИО, 30 июня. /ТАСС/. Японская корпорация IHI будет обслуживать и ремонтировать двигатели истребителей-бомбардировщиков F-35, стоящих на вооружении Сил самообороны Японии, на своем заводе в Мидзухо, расположенном в префектуре Токио. Об этом сообщила компания в четверг вечером.

В Минобороны Японии, заключившем контракт с IHI, считают, что этот шаг имеет важное значение для обеспечения эксплуатации F-35, а также послужит укреплению альянса с США. Газета Nikkei отмечает, что создание ремонтной базы в Японии повысит оперативные возможности Сил самообороны и станет элементом сдерживания потенциальных противников Японии.

Правительство США в 2014 году приняло стратегию создания так называемых региональных складов в Японии и Австралии для ремонта и обслуживания F-35, которые эксплуатируются в регионе. В префектуре Аити обслуживание самолетов уже производится на базе завода Mitsubishi Heavy Industries.

Истребители-бомбардировщики F-35 имеют три версии, предназначенные для посадки и взлета с использованием обычных взлетно-посадочных полос, для взлета на коротких ВПП и вертикальной посадки, а также для эксплуатации на авианосцах. Они имеют литеры A, B и C, соответственно.

На вооружении Сил самообороны сейчас стоят 33 самолета F-35A, в будущем планируется ввести в эксплуатацию и F-35B. В общей сложности количество F-35 планируется довести до 147 единиц. Как ожидается, на заводе IHI в Токио будут обслуживать и ремонтировать двигатели для версий A и B.