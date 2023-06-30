На Украине депутата Верховной рады от партии Порошенко обвинили в мошенничестве

Согласно данным следствия, парламентарий обманом завладел денежными средствами гражданина Германии в размере $50 тыс.

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Украины предъявили депутату Верховной рады от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" обвинение в мошенничестве. Об этом сообщили в офисе генерального прокурора страны.

"При процессуальном руководстве офиса генерального прокурора народному депутату Украины, председателю подкомитета в комитете Верховной рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности предъявлено обвинение в мошенничестве", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, парламентарий обманом завладел денежными средствами гражданина Германии в размере $50 тыс. "Зафиксировано получение $30 тыс. Предварительно он получил еще $20 тыс.", - указали в офисе генпрокурора.

Как проинформировали в Службе безопасности Украины, депутат обещал иностранцу содействие для недопущения его экстрадиции. "Для этого парламентарий гарантировал использовать собственные связи в суде, чтобы отменить решение Государственной миграционной службы Украины об отказе в предоставлении иностранцу статуса беженца", - указано в сообщении в телеграм-канале спецслужбы. В СБУ добавили, что санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как уточнила депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, обвинение предъявлено ее однопартийцу Сергею Алексееву. "Сегодня ночью <...> у народного депутата Алексеева Сергея сотрудники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины провели обыски, состоявшиеся без постановления суда и с необъяснимыми пояснениями о немедленной необходимости провести следственные действия", - написала она в Telegram-канале.

По данным парламентария, у Алексеева изъяты загранпаспорта, телефоны и деньги. "Европейская солидарность" расценивает эти действия как продолжение политических провокаций, направленных на дискредитацию политической силы, устрашение ее представителей и препятствование деятельности народного депутата", - добавила Геращенко.