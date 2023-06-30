WSJ сообщила, что ВСУ шокированы крепостью обороны ВС РФ

Как пишет издание, российские оборонительные линии построены на "довольно простых" принципах, однако "их комбинация создает большую систему обороны"

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) шокированы тем, насколько мощной оказалась оборона российской армии, когда столкнулись с ней после начала контрнаступления. Об этом сообщила в пятницу американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на украинских военнослужащих, находящихся на поле боя.

Они отмечают, что российские оборонительные линии построены на "довольно простых" принципах, однако "их комбинация создает большую систему обороны", масштабы которой "повергли [ВСУ] в своего рода шок". Украинское контрнаступление "не продвигается быстро", поскольку командование ВСУ якобы "пытается сберечь силы" и "подготовить почву" для более активных действий в перспективе.

В частности, столкнувшись с "жестким противостоянием" со стороны ВС РФ после начала контрнаступления, ВСУ прекратили отправлять в бой "большие пехотные подразделения и западные танки". Теперь Украина, как утверждается, перешла к использованию "дальнобойных западных вооружений в целях нарушений маршрутов снабжения" российской армии, а также задействует "более дешевые вооружения", чтобы "подточить первую линию обороны" РФ.

Кроме того, один из военнослужащих Украины признался изданию, что на прошлой неделе его подразделение "потеряло боевую машину пехоты Puma" производства ФРГ после того, как российские средства радиоэлектронной борьбы нарушили работу украинских средств связи.

Как сообщали в Минобороны РФ, Вооруженные силы Украины с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. 22 июня секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 13 тысяч. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.