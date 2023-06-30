Залужный заявил, что его "выводят из себя" разговоры о медленном контрнаступлении Украины

Главком ВСУ отметил, что круглосуточно находится на связи с главой КНШ ВС США и просит дать Киеву снаряды

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что звонит председателю Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генералу Марку Милли с просьбой предоставить снаряды, которых у украинской армии в десять раз меньше, чем необходимо для паритета.

В интервью американской газете The Washington Post Залужный сообщил, что постоянно находится на связи с Милли. "У нас есть соглашение: мы на связи 24/7. Иногда я могу позвонить и сказать: "Если я не получу 100 000 снарядов за неделю, погибнет 1 000 человек. Встань на мое место", - рассказал Залужный

При этом, по его словам, украинская артиллерия "должна бы выпускать по меньшей мере столько же артиллерийских снарядов, сколько и ее противник, но иногда из-за ограниченных ресурсов их было в десять раз меньше".

По словам главкома, его "выводят из себя" разговоры о более медленном, чем ожидалось, контрнаступлении украинской армии. Как отмечает газета, такое мнение "публично выражено западными официальными лицами и военными аналитиками, а также президентом [Украины] Владимиром Зеленским". Говоря о стратегических задачах, Залужный признал, что "без обеспечения в полном объеме эти планы вообще неосуществимы", в том числе без авиационной поддержки.