Глава МИД Германии по ошибке назвала ЮАР "беконом надежды"

В английском языке существует устойчивое выражение "beacon of hope", которое переводится как "маяк надежды", но Анналена Бербок неправильно произнесла первое слово

БЕРЛИН, 30 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, выступая по-английски с речью во время официального визита в ЮАР, по ошибке назвала эту страну "беконом надежды". Об этом в пятницу сообщила германская газета Bild.

"Путь к свободе ЮАР оказался беконом надежды, который вдохновил мужчин и женщин по всему миру", - приводит издание слова главы германского МИД. В английском языке существует устойчивое выражение "beacon of hope", которое переводится как "маяк надежды", однако министр произнесла первое слово неверно, и вместо "маяка" у нее получился "бекон", поясняет издание.

Высказывание Бербок вызвало поток ироничных комментариев в соцсетях ФРГ, отмечает газета. Пользователи в связи с фонетической ошибкой министра напомнили, что она в свое время "обучалась в Великобритании".

О неудачной коммуникации МИД ФРГ с африканскими партнерами

МИД Германии уже не в первый раз допускает неудачные высказывания в общении с африканскими партнерами. В январе ведомство разместило в Twitter сообщение, в котором попыталось высмеять визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Африку таким образом: "Министр иностранных дел России находится в Африке не для того, чтобы смотреть на леопарда (в сообщении был использован эмодзи - прим. ТАСС), а чтобы заявить, что партнеры Украины хотят уничтожить все русское". Лавров в рамках турне по Африке на тот момент уже побывал в ЮАР, Королевстве Эсватини и Анголе.

Пресс-секретарь Африканского союза Эбба Калондо в ответ задалась вопросом, не является ли для ФРГ "африканский континент, его люди и природа шуткой". "Ваш босс Бербок посетила Африканский союз, [штаб-квартира] которого находится в одной из 20 стран Африки, с которыми Германия поддерживает тесные дипломатические отношения. Она пришла посмотреть на животных?", - недоумевала она.

МИД Германии принес извинения африканским партнерам, заверив их, что сообщение ведомства "никоим образом не было задумано как оскорбление".