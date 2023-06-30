Украинским министрам поручили разработать дорожные карты реализации доктрины Зеленского

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что "это должна быть комплексная, четкая и публичная стратегия"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Глава украинского правительства Денис Шмыгаль поручил министрам под личную ответственность разработать дорожные карты для реализации намеченной президентом Владимиром Зеленским государственной доктрины.

"Теперь каждое министерство должно представить дорожную карту изменений в соответствии с озвученными президентом элементами новой доктрины. Это должна быть комплексная, четкая и публичная стратегия. Все должно быть изложено в понятной и четкой структуре, все эти документы должны быть доступны для публичного изменения и дискуссий. Это будет личная ответственность каждого министра", - сказал Шмыгаль на заседании кабмина. Видеофрагмент заседания опубликован в Telegram-канале премьера.

Затем правительство должно объединить все составляющие и представить комплексное видение реализации доктрины в одном документе, добавил Шмыгаль.

В среду Зеленский заявил, что стране нужна новая государственная доктрина, и предложил для нее пять ориентиров, включая трансформацию в десятилетний срок, обеспечение безопасности и новую политику по отношению к военным. Среди предлагаемых доктриной инициатив определение "национального канона" освещения боевых действий в стране и установление уровня зарплаты на 30% больше, чем в соседних государствах Евросоюза.