30 июня, 16:39,
обновлено 30 июня, 16:52
Военная операция на Украине

ООН призывала избегать действий, которые могут привести к эскалации вокруг Запорожской АЭС

Так заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак прокомментировал письмо постоянного представителя РФ при всемирной организации Василия Небензи членам Совбеза с призывом к западным странам не допустить диверсий Киева на станции

ООН, 30 июня. /ТАСС/. ООН призывает все стороны избегать действий, которые могут привести к росту напряженности вокруг Запорожской АЭС.

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Об этом заявил в пятницу на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, комментируя письмо постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи членам СБ ООН с призывом к западным странам не допустить диверсий Киева на станции.

"Что касается ситуации в Запорожье, то мы и сами хотим добиться того, чтобы все стороны избегали каких-либо действий, которые могут привести к повышению напряженности вокруг атомной станции. Ведущую роль здесь в рамках структур ООН играет МАГАТЭ. Они продолжают работать над обеспечением безопасности станции", - сказал он. 

Теги:
УкраинаРоссияНебензя, Василий АлексеевичВоенная операция на Украине
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