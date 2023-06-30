ООН призывала избегать действий, которые могут привести к эскалации вокруг Запорожской АЭС

Так заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак прокомментировал письмо постоянного представителя РФ при всемирной организации Василия Небензи членам Совбеза с призывом к западным странам не допустить диверсий Киева на станции

ООН, 30 июня. /ТАСС/. ООН призывает все стороны избегать действий, которые могут привести к росту напряженности вокруг Запорожской АЭС.

Об этом заявил в пятницу на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, комментируя письмо постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи членам СБ ООН с призывом к западным странам не допустить диверсий Киева на станции.

"Что касается ситуации в Запорожье, то мы и сами хотим добиться того, чтобы все стороны избегали каких-либо действий, которые могут привести к повышению напряженности вокруг атомной станции. Ведущую роль здесь в рамках структур ООН играет МАГАТЭ. Они продолжают работать над обеспечением безопасности станции", - сказал он.