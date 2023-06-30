В ООН заявили, что в ближайшее время ожидают новых контактов с Россией по зерновой сделке

При этом заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак отметил, что у него "сейчас нет каких-либо назначенных встреч"

ООН, 30 июня. /ТАСС/. Представители ООН и России могут провести встречу по вопросам продления зерновой сделки в ближайшие дни. Об этом заявил в пятницу на брифинге заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, отвечая на вопрос ТАСС, запланированы ли какие-либо контакты по этой теме.

"У меня нет сейчас каких-либо назначенных [встреч], чтобы объявить [вам о них]. Я полагаю, что некоторые представители [ООН и России] встретятся в ближайшие дни", - сказал Хак.

По его словам, стороны зерновой сделки обсуждают на определенном уровне проблемы с реализацией инициативы.

На вопрос о критике с российской стороны о выполнении договоренностей представитель ООН ответил: "Я не буду [делать] интерпретации сверх того, что я сказал". "Проблема заключается в замедлении процесса (в рамках Совместного координационного центра - прим. ТАСС). Сроки сейчас вызывают ключевую обеспокоенность, - отметил он. - Мы хотим быть уверены в том, что можем отправлять больше судов".

Как заявил в пятницу в ходе онлайн-брифинга министр иностранных дел России Сергей Лавров, РФ не видит доводов в пользу продления зерновой сделки на данный момент, часть черноморской инициативы по украинскому зерну давно стала коммерческой.