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обновлено 30 июня, 18:01
Военная операция на Украине

Милли: решение о поставках Украине кассетных боеприпасов и ATACMS принимать Байдену

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США отметил, что такое решение пока не принято

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Решение о том, поставят или нет США Украине кассетные боеприпасы, оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS или истребители F-16, будет принимать американский президент Джо Байден. Об этом в пятницу заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

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"Это решение, которое примет президент, - сказал он, отвечая на соответствующие вопросы аудитории Национального клуба печати. - [Вопросы поставок Киеву] ATACMS, F-16 или чего-то еще находятся на постоянном рассмотрении. Это постоянный процесс".

Милли также заявил, что, по его данным, "решение [по поставкам данных вооружений] пока не принято". 

Теги:
УкраинаСШАБайден, ДжоМилли, МаркВоенная операция на Украине
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