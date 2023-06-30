Милли: решение о поставках Украине кассетных боеприпасов и ATACMS принимать Байдену

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США отметил, что такое решение пока не принято

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Решение о том, поставят или нет США Украине кассетные боеприпасы, оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS или истребители F-16, будет принимать американский президент Джо Байден. Об этом в пятницу заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

"Это решение, которое примет президент, - сказал он, отвечая на соответствующие вопросы аудитории Национального клуба печати. - [Вопросы поставок Киеву] ATACMS, F-16 или чего-то еще находятся на постоянном рассмотрении. Это постоянный процесс".

Милли также заявил, что, по его данным, "решение [по поставкам данных вооружений] пока не принято".