В Венгрии заявили, что попытка мятежа в РФ говорит о необходимости поиска мира на Украине

По мнению государственного секретаря по вопросам двусторонних отношений в МИД Венгрии Тамаша Менцера, "Вашингтон и Москва должны принять политическое решение о прекращении огня"

БУДАПЕШТ, 1 июля. /ТАСС/. Подавление попытки вооруженного мятежа в России стало еще одним свидетельством необходимости скорейшего прекращения огня на Украине и начала мирных переговоров об урегулировании продолжающегося там конфликта. Такое мнение выразил в субботу государственный секретарь по вопросам двусторонних отношений в МИД Венгрии Тамаш Менцер в ответ на обращение депутата Европарламента от оппозиционной партии "Моментум" Анны Донат.

Она написала письмо министру иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петеру Сийярто, в котором упрекнула его в том, что он не предоставил общественности достаточно информации о попытке мятежа в РФ и поэтому якобы проигнорировал интересы безопасности венгерского народа. Отвечая вместо своего шефа на это послание, Менцер заверил, что "правительство всегда учитывает интересы и безопасность венгерского народа, и это также было важно в связи с событиями в России". "Как вы знаете, мятеж быстро прекратился, лидеры России на своих местах. Все это также подтверждает, что единственным правильным ответом на войну [на Украине] является мир, и Вашингтон и Москва должны принять политическое решение о прекращении огня, переговорах и мире", - отметил госсекретарь, опубликовав письмо оппозиционного депутата и ответ на него на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее правительство Венгрии неоднократно заявляло, что, по его мнению, переговоры об урегулировании украинского конфликта должны проходить с участием не только Украины и России, но и США, которые оказывают основную военную и финансовую поддержку властям в Киеве.

Переговоры министра

Менцер напомнил, что во время попытки мятежа в России глава МИД Венгрии "находился в контакте с заместителем премьер-министра РФ [Денисом Мантуровым], министром иностранных дел РФ [Сергеем Лавровым] и министром иностранных дел Белоруссии [Сергеем Алейником]". "Поэтому он располагал достоверной информацией о том, что происходило и что должно было произойти, информацией, к которой, вероятно, мало кто в мире имел доступ", - заявил госсекретарь, уточнив, что Сийярто публично сообщил об этих телефонных разговорах со своими российским и белорусским коллегами.

Отвечая на замечание Донат о том, что венгерское правительство далеко не всегда следует установкам Евросоюза, Менцер пояснил, что "политика Брюсселя плоха, порочна и вредна". "Брюссель хочет и поддерживает продолжение войны, там преобладает военный психоз, и это представляет физическую, энергетическую и экономическую угрозу, ведет к кризису и угрожает безопасности. На всей планете партии мира составляют большинство, но, к сожалению, не в трансатлантическом мире", - написал представитель венгерского МИД.