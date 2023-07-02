Швеция усилит контроль за безопасностью после инцидента с сожжением Корана

В МИД заявили о существовании риска возникновения новых угроз для страны

СТОКГОЛЬМ, 2 июля. /ТАСС/. Контроль за безопасностью и пограничный контроль будут усилены в Швеции после акции с сожжением Корана. Об этом говорится в статье МИД Швеции, опубликованной в воскресенье на правительственном сайте.

"В мае этого года правительство приняло решение вновь ввести пограничный контроль, <...> в первую очередь это связано с повышенной угрозой для Швеции, на что оказали влияния такие события, как предыдущие демонстрации, на которых сжигался Коран, - отмечено в статье. - Министерство юстиции было проинформировано о том, как полицейское управление Швеции организует контроль на внутренних границах Швеции в свете недавних событий, связанных с демонстрацией в прошлую среду в центре Стокгольма. Полицейское управление Швеции подтвердило, что в настоящее время оно вносит необходимые коррективы в меры контроля и расширяет взаимодействие с другими соответствующими органами для устранения угрозы. Служба безопасности Швеции также активизировала свою работу против воинствующих экстремистов".

МИД подчеркивает, что свобода слова охраняется законом, но правительство не поддерживает каждое высказанное мнение. Разрешенные публичные собрания также могут быть противоречивыми и оскорбительными, в частности как демонстрация с сожжением Корана 28 июня. "И они также имеют серьезные последствия для внутренней безопасности Швеции", - говорится в публикации.

Существует риск возникновения новых угроз для Швеции, в которую "из других стран часто приезжают как лица, инициирующие такого рода демонстрации, так и лица, готовые применить в ответ на них крайнее насилие". При этом внешнеполитическое ведомство напоминает, что организатор последней акции, которого в настоящее время подозревают в разжигании вражды, является гражданином Ирака, имеющим только временный вид на жительство в Швеции.

"Швеция крайне серьезно относится к угрозам своей свободе, безопасности и защищенности. По этой причине наши власти сейчас активизируют свои усилия по предотвращению и устранению любых новых угроз", - также написано в статье.

Акция в центре Стокгольма прошла с разрешения полиции Швеции на площади Медборъярплатсен в среду, когда мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха (Курбан-байрам у тюркских народов) - один из главных религиозных праздников. 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. На следующий день МИД прокомментировал, что "шведское правительство решительно отвергает акт исламофобии, совершенный отдельными лицами в Швеции" и что это "никоим образом не отражает мнение правительства Швеции". Ранее корреспонденту ТАСС сообщили в полиции безопасности СЕПО, что демонстрации, подобные акции с сожжением Корана в Стокгольме 28 июня, могут угрожать интересам Швеции как внутри страны, так и за рубежом.