СМИ: командующий ливийской армией постановил возобновить работу аэропорта Аль-Абрак

Как сообщил портал Al-Wasat, решение нацелено на то, чтобы облегчить авиасообщение для жителей восточных районов страны

ТАСС, 2 июля. Главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар распорядился возобновить работу международного аэропорта Аль-Абрак на северо-востоке государства, которая была сильно ограничена по соображениям безопасности. Об этом сообщил в воскресенье портал Al-Wasat со ссылкой на командование ЛНА.

По его данным, Хафтар постановил возобновить как внутренние рейсы, так и международные авиаперелеты. Это решение, как утверждают в ЛНА, нацелено на то, чтобы облегчить авиасообщение для жителей восточных районов Ливии.

Аэропорт Аль-Абрак оказался в эпицентре боев в ходе начавшейся в феврале 2011 года "арабской весны", когда власть над ним попеременно переходила то к сторонникам Муаммара Каддафи, то к его противникам. К моменту свержения лидера Джамахирии аэропорт контролировали повстанцы.

Сейчас через Аль-Абрак совершают перелеты только две ливийские авиакомпании: Buraq Air и Afriqiyah Airways. Первая из них выполняет внутренние рейсы, а вторая совершает авиаперелеты в такие страны как Тунис, Иордания, Египет и Турция. Еще одна компания, Libyan Airlines, в октябре 2017 года объявила о приостановке своих рейсов в Аль-Абрак по соображениям безопасности.