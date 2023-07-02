NYT: эксперт считает США главной угрозой глобальной безопасности

По словам экс-главы Совета по международным отношениям Ричарда Хааса, значимость внутренней угрозы в государстве впервые в его жизни превзошла значимость внешней

НЬЮ-ЙОРК, 2 июля. /ТАСС/. Американский политолог, экс-глава Совета по международным отношениям Ричард Хаас считает США главной угрозой глобальной международной безопасности. Об этом сообщила газета The New York Times, взявшая у него интервью к уходу с поста главы совета.

"Самая серьезная угроза для глобальной безопасности? Сами Соединенные Штаты Америки", - пишет газета во вступлении к интервью. "Это мы", - заявил дипломат.

Хаас пояснил, что, по его мнению, значимость внутренней угрозы в государстве впервые в его жизни превзошла значимость внешней. "Никто не хотел бы скопировать нашу внутреннюю политическую ситуацию. Она принесла определенный уровень непредсказуемости и привела к ядовитой нехватке стабильности. Нашим друзьям очень трудно полагаться на нас", - отметил он.

Политолог добавил, что в дальнейшей деятельности намерен сосредоточиться на привлечении внимания к внутренним проблемам США.

Хаас работал на различных постах в исполнительной власти США с 1979 по 2003 годы, как при президентах-республиканцах, так и демократах. С 2003 года возглавляет Совет по международным отношениям. Около 40 лет он был республиканцем, однако после захвата Капитолия сторонниками экс-президента Дональда Трампа вышел из партии.