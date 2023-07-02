Майк Пенс считает, что Киев сможет вступить в НАТО по завершении конфликта

Бывший вице-президент США подтвердил, что выступает против отправки на Украину американских солдат

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Выдвинувший свою кандидатуру на пост президента США бывший вице-президент Майк Пенс считает, что на саммите в Вильнюсе (11-12 июля) Киеву могут предложить вступить в НАТО после окончания конфликта на Украине.

"У меня есть причины полагать, что когда НАТО соберется через несколько недель в Вильнюсе, президент Зеленский будет открыт для условного приглашения в членство в НАТО, в котором будет говориться, что Украина станет членом НАТО, когда война закончится, когда война будет выиграна", - сказал он в воскресенье в эфире телеканала CBS.

Пенс подтвердил, что выступает против отправки на Украину американских солдат и отметил, что Владимир Зеленский, с которым Пенс встретился 29 июня в Киеве, заверил его в том, что Киев не рассчитывает на участие солдат США в конфликте. Бывший вице-президент считает, что Вашингтону следует и дальше осуществлять военные поставки Украине. Но по его мнению, американская администрация делает это недостаточно оперативно.

"Они пообещали 33 танка Abrams в январе. Теперь они говорят им, что в лучшем случае это произойдет в сентябре. Мы все еще тянем с предоставлением им [истребителей] F-16", - отметил Пенс. Он не дал прямого ответа на вопрос, если бы он занял пост президента Соединенных Штатов, одобрил бы поставки ВСУ "ракет, которые позволят наносить удары по России", включая тактические баллистические ракеты ATACMS.

Ранее Зеленский заявил, что есть все основания для приглашения Украины в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе, и что он ждет четкого сигнала в этом контексте.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. Российская сторона неоднократно указывала на то, что поставки оружия лишь затягивают конфликт.