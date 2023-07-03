Король Таиланда в ходе государственной церемонии откроет новую сессию парламента

В открытии будут участвовать сенаторы, члены правительства во главе с премьер-министром Праютом Чан-Очей, руководители организаций, представители дипломатического корпуса, а также председатель Верховного суда Чотиват Лыангпрасэт

БАНГКОК, 3 июля. /ТАСС/. Депутаты Палаты представителей Национальной ассамблеи (парламента) Таиланда будут приведены к присяге в понедельник в ходе государственной церемонии, которую возглавит король Маха Вачиралонгкорн (Рама Х). В открытии новой парламентской сессии также примут участие сенаторы, члены правительства во главе с премьер-министром Праютом Чан-Очей, председатель Верховного суда Чотиват Лыангпрасэт, руководители организаций и представители дипломатического корпуса. В общей сложности 936 человек.

Король Рама X в сопровождении супруги королевы Сутхиды прибудет к зданию парламента в 17:00 по местному времени (13:00 мск). Наиболее значимой частью церемонии станет речь таиландского монарха, с которой он обратится к парламентариям. Для законодателей она является главнейшим ориентиром при выполнении своих обязанностей.

Палата представителей соберется на свое первое заседание 4 июля, чтобы определить нового председателя, а затем в течение десяти дней будет проведено совместное заседание с Сенатом (верхняя палата парламента), чтобы выбрать нового премьера. Как ожидается, такая попытка будет предпринята 13 июля.

Новый парламент

Оппозиционная левоцентристская партия "Движение вперед" во главе с кандидатом на пост премьер-министра Питой Лимчароенратом победила на прошедших 14 мая парламентских выборах, получив 151 депутатское кресло в 500-местной Палате представителей. Другой представитель оппозиции в лице партии "Для тайцев" ("Пхыа Тхаи"), членом которой является дочь бывшего главы правительства Таксина Чинавата Пхетхонгтхан Чинават, смог провести в парламент 141 депутата. Эти две политические силы договорились сформировать коалиционное ядро, к которому примкнули менее крупные игроки, а именно: "Тайцы строят Таиланд", Таиландская либеральная партия, Народно-национальная партия, Партия справедливости, "Новая общественная сила" и "Объединением сил ради Таиланда".

Среди консервативных сил больше всех депутатских мандатов смогла заполучить партия "Бхумчайтхай", в ряды которой входит глава Минздрава королевства Анутин Чарнвиракул. Представлять ее в парламенте будет 71 депутат. "Народная государственная сила" ("Пхаланг прачарат") во главе с вице-премьером Правитом Вонгсуваном получила 40 мандатов, а "Объединенная таиландская нация" с действующим главой правительства Праютом Чан-Очей - 36.

Сложности с формированием правительства

Несмотря на то что коалиция из восьми партий контролирует 313 депутатских кресел в Палате представителей, она не сможет утвердить Лимчароенрата премьером без частичной поддержки 250-местного Сената. Здесь стоит учитывать и тот факт, что большая часть сенаторов была назначена Национальным советом по поддержанию мира и порядка, учрежденным после военного переворота в мае 2014 года и распущенным в июле 2019 года. Согласно конституции 2017 года, сенаторы имеют право выбирать нового главу правительства вместе с членами нижней палаты из списка кандидатов, предложенных партиями.

Таким образом, 42-летнему лидеру "Движения вперед" нужно простое большинство в 376 голосов двухпалатной 750-местной Национальной ассамблеи, чтобы возглавить правительство Таиланда. Местные наблюдатели считают маловероятным сценарий, при котором ему удастся получить необходимую поддержку. По данным СМИ, некторые сенаторы уже заявили, что не поддержат кандидатуру Лимчароенрата на пост следующего премьер-министра.

Другой проблемой для "Движения вперед" является намерение добиться исключения из Уголовного кодекса (УК) 112-й статьи, которая предусматривает наказание за оскорбление монархии в виде тюремного заключения на срок от 3 трех до 15 лет. Занявшая третье место на выборах партия "Бхумчайтхай" ранее заявила, что откажется поддерживать любого кандидата в премьеры или политическую партию, которые добиваются внесения поправок в УК с целью отмены этой статьи.

Помимо вышеперечисленных факторов, которые могут помешать Лимчароенрату стать премьером, не менее серьезной угрозой для развития его политической карьеры является текущее расследование избирательной комиссии в связи с обвинением его во владении акциями телеканала iTV на момент проведения выборов. Конституция Таиланда запрещает участие в избирательном процессе владельцам медиакомпаний. По словам председателя избиркома Иттхипхона Бунпраконга, следственный процесс в отношении Лимчароенрата эквивалентен расследованию уголовного дела. В случае признания виновным лидеру партии "Движение вперед" грозит тюремное заключение сроком до 10 лет и 20-летний запрет заниматься политической деятельностью.

На этом фоне занявшая второе место на выборах партия "Для тайцев" заявила о готовности возглавить процесс формирования правительства, если Лимчароенрат не получит достаточной поддержки Сената. При таком раскладе эта политическая сила готова уступить "Движению вперед" пост спикера Палаты представителей. В свою очередь "Движение вперед" также обязалось не выходить из коалиции и переходить в оппозицию, если его лидер не сможет заручиться требуемой поддержкой.

Подготовка к возможным протестам

Как ранее информировала газета The Nation, Вооруженные силы и полиция Таиланда готовятся к возможным беспорядкам, если Национальная ассамблея не утвердит лидера "Движения вперед" премьер-министром страны. По данным издания, таиландские силовики опасаются, что сторонники "Движения вперед" и ее основного партнера по коалиции партии "Для тайцев" могут организовать насильственные протесты.

Представители силовых структур условились, что полиция будет задействована в обеспечении безопасности вокруг парламента, в то время как три батальона вооруженных сил будут пребывать в режиме повышенной готовности, чтобы оказать подкрепление по запросу полицейских, отмечает издание.

Полиция также потребует от организаторов всех митингов численностью свыше пяти человек запрашивать разрешение на проведение акций у парламента. Спецслужбы при этом будут внимательно следить за соцсетями, чтобы своевременно уловить настроения в обществе и среагировать на меняющуюся ситуацию. Источники газеты также сообщили, что руководство таиландских силовых структур отменило все зарубежные поездки в преддверии голосования по утверждению кандидатуры нового премьер-министра Таиланда.