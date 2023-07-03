Пограничники Польши задержали украинца за нелегальный ввоз из Белоруссии граждан Эфиопии

По данным пограничной охраны республики, всего 187 человек пытались нелегально пересечь польско-белорусскую границу 1 июля, в том числе граждане Ирана и Сомали

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Польские пограничники задержали гражданина Украины, который пытался нелегально ввезти в Польшу пятерых граждан Эфиопии. Об этом сообщила в воскресенье в Twitter пограничная охрана республики.

"За пособничество задержан гражданин Украины. Он перевозил пятерых граждан Эфиопии", - указано в сообщении.

Всего 1 июля польско-белорусскую границу пытались нелегально пересечь 187 человек, в том числе граждане Ирана и Сомали.

Польша столкнулась с серьезным миграционным кризисом на польско-белорусской границе осенью 2021 года, когда мигранты тысячами пытались проникнуть на польскую территорию. Всего за 2021 год было зафиксировано около 40 тыс. попыток мигрантов незаконно проникнуть в Польшу из Белоруссии. Годом ранее их насчитывалось только 122.

В последние месяцы число нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в республику, не превышало нескольких десятков человек в день. За весь 2022 год было зафиксировано 15,7 тыс. таких попыток. С начала 2023 года - более 12 тыс. Большинство из них польские службы пресекают. Если мигрантам удается пройти на польскую территорию, часть из них задерживают и отправляют в охраняемые центры, но большинство возвращают на белорусскую сторону.