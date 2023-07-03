Делегация конгрессменов США прибыла на Тайвань

Визит будет проходить с 3 по 7 июля

ГОНКОНГ, 3 июля. /ТАСС/. Делегация членов Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии прибыла в понедельник на Тайвань. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство острова.

По его данным, делегацию возглавляет конгрессмен от штата Оклахома Кевин Херн. В нее также вошли Берджес Оуэнс, Майк Флад, Майк Коллинс, Рассел Фрай и Кейт Селф.

Визит будет проходить с 3 по 7 июля. В ходе него делегацию примет глава администрации Тайваня Цай Инвэнь, у конгрессменов также состоятся встречи с ее заместителем Лай Циндэ, главой внешнеполитического ведомства Джозефом У (китайское имя - У Чжаосе) и с представителями других органов власти и экспертных кругов.

С 27 по 29 июня на Тайване находилась другая делегация Палаты представителей во главе с председателем комитета по вооруженным силам республиканцем Майком Роджерсом. Она стала одной из крупнейших за последние годы делегаций Палаты представителей Конгресса США - в нее вошли девять конгрессменов. Они обсудили с представителями острова региональную безопасность, торговлю, инвестиции и другие вопросы.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.