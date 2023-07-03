3 июля, 06:26

Лидер оппозиции Сенегала призвал граждан к протестам против переизбрания президента

Усман Сонко также обратился к сенегальцам с призывом объединиться и потребовать освобождения политических заключенных

ПРЕТОРИЯ, 3 июля. /ТАСС/. Лидер оппозиции Сенегала Усман Сонко призвал к массовым протестам против возможного переизбрания на третий срок президента страны Маки Саля. Об этом в понедельник сообщило Agence France-Presse.

"Мы должны выйти на улицы, чтобы выступить против режима президента Маки Саля, - приводит агентство заявление Сонко. - Не ему решать, каким кандидатам предстоит бороться на следующих президентских выборах". Он также призвал сенегальцев объединиться и потребовать освобождения политических заключенных.

Ранее стало известно, что действующий глава государства 3 июля объявит, будет ли он участвовать в президентской гонке в феврале 2024 года, несмотря на конституционный запрет занимать должность три раза подряд. По словам Саля, принятие в 2016 году поправок к конституции обнулило его два первых срока.

В начале июня в Сенегале прошли сопровождавшиеся беспорядками демонстрации. Они начались после того, как Сонко призвал своих сторонников выйти на улицы в знак протеста против решения суда, который приговорил его к двум годам тюрьмы. Сонко пока не заключен в тюрьму, силы безопасности блокируют его в собственном доме.

Сонко возглавляет основанную в 2014 году партию "Патриоты Сенегала за труд, этику и братство". Он участвовал в президентских выборах 2019 года и занял третье место с 16% голосов. Сонко уже объявил, что намерен участвовать в президентских выборах. Однако наличие приговора суда лишает лидера оппозиции возможности выставить на них свою кандидатуру. 

Теги:
Сенегал
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация