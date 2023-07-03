Экс-премьер Молдавии Филат возглавил Либерально-демократическую партию

Бывший премьер объявил, что ЛДПМ намерена принять участие в предстоящих осенью выборах в местные органы власти, а также президентских и парламентских выборах в 2024 и 2025 году

КИШИНЕВ, 3 июля. /ТАСС/. Бывший премьер Молдавии Владимир Филат вновь возглавил учрежденную им в 2007 году Либерально-демократическую партию (ЛДПМ). Как сообщается в понедельник на сайте организации, такое решение принял в воскресенье десятый, внеочередной съезд либерал-демократов.

"Мы продолжим укреплять демократические, проевропейские силы. Основой всех наших действий будет наша конечная цель - воссоединение с Румынией. Это единственный путь, по которому мы должны идти", - сказал Филат, выступая перед участниками съезда.

Он объявил, что ЛДПМ намерена вернуться "в большую политику" и принять участие в предстоящих осенью выборах в местные органы власти, а также президентских и парламентских выборах, которые пройдут, соответственно, в 2024 и 2025 году.

ЛДПМ была учреждена в 2007 году, после выборов 2009 года она стала основой правящей коалиции проевропейских партий "Альянс за европейскую интеграцию", а Филат занял пост премьера. В 2013 году он был отправлен в отставку, а через два года осужден на девять лет заключения за извлечение выгоды и пассивную коррупцию. После смены власти в 2019 году его досрочно освободили из тюрьмы. Кроме того, суд отменил решение лишить Филата Ордена Республики и пятилетний запрет занимать определенные должности.

В правительстве Филата пост министра образования занимала нынешний президент Майя Санду, а возглавляющий сейчас кабинет министров Дорин Речан - кресло главы МВД. Накануне съезда Филат подверг критике Санду и ее правящую Партию действия и солидарности. "Озабоченная внешнеполитическими вопросами, изолированная от общества, от близких, Санду словно попала в хрустальный шар, где не видит экономических реалий, бедности и многочисленных проблем, с которыми сталкивается общество", - заявил экс-премьер. Он также раскритиковал "коррупционные схемы в действующей власти".