СМИ: посла Швеции вызвали в МИД Саудовской Аравии в связи с сожжением Корана в Стокгольме

По информации Al Arabiya, в дипведомстве заявили категорический протест от имени королевства в связи с инцидентом

ДУБАЙ, 3 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Саудовской Аравии вызвало посла Швеции, чтобы выразить протест в связи с сожжением Корана возле мечети в Стокгольме. Об этом в понедельник сообщил телеканал Al Arabiya.

"Министерство иностранных дел вызвало посла Королевства Швеция и заявило категорический протест от имени Королевства Саудовская Аравия в связи с позорным актом сожжения священного Корана", - приводит телеканал заявление МИД Саудовской Аравии. Ведомство призвало шведское правительство прекратить "все действия, которые прямо противоречат усилиям мирового сообщества по распространению ценностей терпимости, умеренности и неприятия экстремизма, а также действия, подрывающие взаимное уважение - необходимый компонент международных отношений".

Акция прошла с разрешения полиции 28 июня на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. Тогда 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. В этот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха (Курбан-байрам у тюркских народов) - один из главных религиозных праздников в исламе.