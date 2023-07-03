Экс-постпред США при ООН считает, что китайская армия превосходит американскую

По словам Никки Хейли, у Китая самый большой военно-морской флот в мире

НЬЮ-ЙОРК, 3 июля. /ТАСС/. Бывший постпред США при ООН Никки Хейли считает, что китайская армия превосходит американские вооруженные силы. Такое мнение она выразила 2 июля в интервью телеканалу Fox News.

"Если вы посмотрите на военную ситуацию, у них [у Китая] сейчас самый большой военно-морской флот в мире. У них 340 кораблей, у нас 293. Через два года у них будет 400, у нас не будет 350 и через два десятилетия <...>. Они модернизируют свои вооруженные силы, а наши военные посещают занятия по гендерным местоимениям", - считает Хейли. "Китай - это гораздо больше, чем просто конкурент <...>. Мы должны перестать терять время", - добавила она.

Как отмечает телеканал, ранее экс-постпред США также утверждала, что Пекин стал "самой опасной внешней угрозой, с которой Вашингтон сталкивается после Второй мировой войны".

По мнению профессора Исследовательского института по вопросам международной стратегии и безопасности в Шанхае Су Люцяна, возобновление контактов на высоком уровне по ряду вопросов между Китаем и США станет "передышкой" в напряженных отношениях, но это не изменит основанной на конкуренции модели китайско-американских отношений, которые могут ухудшиться перед выборами в США в следующем году. По его мнению, демократы и республиканцы определенно будут конкурировать за то, чтобы "продемонстрировать силу" Китаю, поэтому атмосфера в китайско-американских отношениях, вероятно, снова ухудшится.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Хейли ранее заявила, что претендует на выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев.