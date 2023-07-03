3 июля, 07:17

Телеканал A Haber обвинил "Моссад" в слежке за иностранцами в Турции

Национальная разведывательная организация страны установила, что агенты израильской разведки использовали технику удаленной онлайн-маршрутизации для получения таких разведданных, сообщает канал

АНКАРА, 3 июля. /ТАСС/. Израильская разведка "Моссад" вела слежку за иностранцами, проживающими в Турции. С таким утверждением выступил в понедельник телеканал A Haber.

По его информации, Национальная разведывательная организация Турции установила, что агенты "Моссада" использовали технику удаленной онлайн-маршрутизации для получения разведданных о проживающих в республике иностранцах. Они следили за передвижением их транспортных средств с помощью GPS-устройств, определяли посещаемые иностранцами места по подключению их гаджетов к сетям Wi-Fi, устанавливали места их проживания в Турции.

Телеканал отмечает, что это может вызвать общественный резонанс в Турции среди иностранных граждан. 

Теги:
ТурцияИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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