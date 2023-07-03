СМИ: в Дженин вторглись более 200 бронетранспортеров и танков

Вооруженные силы Израиля ранее нанесли ракетные удары по лагерю палестинских беженцев в Дженине и его окрестностям

КАИР, 3 июля. /ТАСС/. Более 200 единиц бронетехники, включая бронетранспортеры и танки, вторглись в понедельник утром в город Дженин и расположенный рядом с ним одноименный палестинский лагерь беженцев в рамках специальной военной операции израильских сил. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

В ночь с воскресенья на понедельник ВС Израиля нанесли ракетные удары по лагерю палестинских беженцев в Дженине и его окрестностям. Вскоре после этого израильские военные вошли в Дженин и окружили лагерь, обесточив его и перекрыв ведущие к нему дороги. В лагерь не пропускают машины скорой помощи для пострадавших. По последним данным палестинского министерства здравоохранения, в результате начавшейся спецоперации израильских сил погибли 5 палестинцев, не менее 30 арабов получили ранения.

Министерство иностранных дел Палестины возложило на израильские власти ответственность за последствия военной операции в Дженине и его окрестностях. МИД призвал мировое сообщество принять меры для немедленного прекращения эскалации напряженности в Дженине, а Международный уголовный суд "прекратить молчание и начать привлекать к ответственности израильских военных преступников".

С призывом к международным силам незамедлительно вмешаться в ситуацию с целью "положить конец нарушениям со стороны израильских властей" выступило внешнеполитическое ведомство Египта. Аналогичное заявление сделал и МИД Иордании.