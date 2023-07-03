Лукашенко заявил, что бойцы СССР защищали общее Отечество в годы ВОВ

Президент Белоруссии отметил, что в тот период тысячи солдат и офицеров отдавали свои жизни для того, чтобы жили их потомки

МИНСК, 3 июля. /ТАСС/. Многонациональная армия Советского Союза в годы Великой Отечественной войны не делила землю на свою и чужую, бойцы, независимо от того, украинцы они, русские или представители других республик, вместе сражались за одно Отечество. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественной церемонии, приуроченной ко Дню независимости страны, которая проходит на Кургане Славы под Минском.

"Бойцы не делили себя на белорусов и русских, украинцев и казахов, армян и грузин, таджиков и киргизов, азербайджанцев, узбеков. Не делили землю на свою и чужую. Они сражались за наше одно Отечество", - подчеркнул он.

Вспоминая ожесточенные бои за освобождение белорусской столицы, Лукашенко обратил внимание, что тогда тысячи солдат и офицеров отдавали свои жизни для того, чтобы жили их потомки. "Здесь кровью скрепились братские узы большой многонациональной семьи, - добавил он. - Беларусь чтит и помнит подвиг советского народа".

"Великая Отечественная война научила белорусов ценить жизнь, мир и свободу. Поэтому сегодня, 3 июля, в день освобождения Минска, мы отмечаем День Независимости нашей независимой Беларуси. В столь сложное время только вместе мы сможем гарантировать мир на своей земле. Только вместе мы можем быть свободными и независимыми", - заключил белорусский лидер.