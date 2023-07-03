3 июля, 08:21

Польша направила на границу с Белоруссией группу из 500 полицейских

В последние дни Варшава считает дополнительным дестабилизирующим фактором на границе ситуацию вокруг ЧВК "Вагнер"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Подразделения польских полицейских в составе 500 человек будут отправлены на границу с Белоруссией уже в понедельник и вторник. Об этом сообщил заместитель главы МВД Польши Блажей Побожи.

"Сегодня и завтра они будут там размещены по решению министра [внутренних дел и администрации Польши Мариуша] Каминьского", - сказал Побожи в интервью телеканалу Polsat. Он добавил, что в группу силовиков войдут также сотрудники антитеррористических подразделений.

Решение дополнительно послать на восточную границу 500 полицейских впервые было предложено в понедельник главой МВД Каминьским. Подкрепления должны присоединиться к 5 тыс. пограничников и 2 тыс. военнослужащих, размещенным на границе с Белоруссией для ее охраны.

В последние месяцы численность нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в Польшу, не превышала нескольких десятков человек в день. За весь 2022 год было зафиксировано 15,7 тыс. таких попыток. Большинство из них польские службы пресекают.

В последние дни власти Польши считают дополнительным дестабилизирующим фактором на польско-белорусской границе ситуацию вокруг ЧВК "Вагнер". По мнению польских властей, потенциальное прибытие в Белоруссию членов этого формирования может усилить напряженность на границе. Как предполагают в Варшаве, вагнеровцев могут использовать для организации нового наплыва нелегальных мигрантов и попыток массового пересечения границы. 

Теги:
БелоруссияПольша
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация