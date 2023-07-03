Суд в Иране вынес окончательное решение по делу о сбитом украинском самолете

По словам официального представителя МИД республики Насера Канани Чафи, оно коснулось 10 должностных лиц, виновных в этой аварии

ДУБАЙ, 3 июля. /ТАСС/. Иранский суд вынес окончательное решение по делу о сбитом в 2020 году самолете Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" (МАУ). Об этом сообщил в понедельник официальный представитель МИД республики Насер Канани Чафи.

"Учитывая, что этот несчастный случай произошел на территории Ирана, суд полностью изучил дело и вынес окончательное решение в отношении 10 должностных лиц, виновных в этой аварии", - цитирует дипломата иранское агентство Tasnim.

В апреле агентство IRNA проинформировало, что иранский суд вынес обвинительный вердикт в отношении 10 военнослужащих. Командир расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор М-1" был приговорен к 13 годам тюрьмы, 9 других фигурантов дела, в том числе военнослужащие из расчета "Тор М-1" и представители Центра контроля региональных операций в Тегеране, получили тюремные сроки от 1,5 до 3 лет. Согласно решению суда, они должны выплатить родным жертв компенсацию в размере $150 тыс. за каждого погибшего.

Самолет МАУ, следовавший рейсом PS752, потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в Киев 8 января 2020 года. Среди 176 погибших были граждане Афганистана, Великобритании, Германии, Ирана, Канады, Украины и Швеции. 11 января иранские военные объявили, что сбили пролетавший рядом с военным объектом Boeing по ошибке, приняв самолет за "вражескую цель". Тегеран передал Киеву проект технического отчета о причинах крушения. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал его попыткой скрыть истинные причины катастрофы.