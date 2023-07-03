Экс-дипломат Германии заявил о возможности получения Киевом преимуществ членства в НАТО

Вольфганг Ишингер считает, что альянс может полностью интегрировать Украину в программы закупки вооружений, а также в процесс подготовки военнослужащих и обмен данными в различных сферах, включая разведку

БРЮССЕЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Запад в качестве гарантии безопасности может предоставить Киеву возможности и преимущества, связанные с членством в НАТО, официально не принимая Украину в альянс. Такое мнение в среду в газете Politico выразил экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности, бывший германский дипломат Вольфганг Ишингер.

Он считает, что НАТО может полностью интегрировать Украину в программы закупки вооружений, а также в процесс подготовки военнослужащих и обмен данными в различных сферах, включая разведку. "Нет веских причин, по которым, например, украинский министр иностранных дел или представитель при НАТО не мог бы присутствовать на всех заседаниях НАТО в качестве постоянного гостя, без формального права голоса", - пишет он.

Среди других вариантов гарантий безопасности для Украины Ишингер называет двусторонние соглашения по безопасности с США, Канадой и европейскими партнерами, что предполагает их готовность в долгосрочной перспективе оказывать Киеву финансовую и военную помощь. Еще одной формой гарантий безопасности могут стать упреждающие меры, когда Запад четко обозначит, какой ответ - от поставок оружия и боеприпасов до предоставления Киеву более продвинутых баллистических или дальнобойных систем - повлекут за собой те или иные действия со стороны России.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Украины в организацию во время конфликта невозможно, страны альянса и Киев это понимают. По его словам, на июльском саммите блока в Вильнюсе планируется подвести Украину ближе к альянсу, создать Совет Украина - НАТО и обеспечить многолетнюю программу военных поставок киевским властям. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отсутствие приглашения вступить в НАТО демотивирует вооруженные силы страны. В офисе президента также указали, что Зеленский не поедет на саммит, если лидеры стран альянса "не проявят мужества" в вопросе членства Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Киева о вступлении в НАТО говорят о нежелании и неспособности украинских властей решать конфликт за столом переговоров. Он подчеркивал, что Россия будет добиваться обеспечения собственной безопасности и это исключает расширение НАТО за счет вступления в нее Украины и приближение альянса к российским границам.