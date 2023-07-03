Системы Рatriot из ФРГ останутся в Польше по меньшей мере до конца года

Министр обороны страны Мариуш Блащак заявил, что в его стране ценят присутствие немецких Patriot на польской земле

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. /ТАСС/. Предоставленные Германией Польше в начале 2023 года американские системы противоракетной обороны (ПРО) Patriot останутся на польской территории по меньшей мере до конца года. Об этом заявил в понедельник министр обороны страны Мариуш Блащак по итогам встречи с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом.

"Мы ценим присутствие немецких Patriot на польской земле. Мы понимаем угрозы и то, что происходит за нашей восточной границей. Эти угрозы по-прежнему актуальны. Мы договорились, чтобы система Patriot оставалась в Польше по крайней мере до конца года", - цитирует в Twitter Блащака польское оборонное ведомство.

15 ноября в населенном пункте Пшеводув (Люблинское воеводство), расположенном на востоке Польши на границе с Украиной, упала ракета, в результате чего погибли два человека. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что, согласно оценке властей республики, боеприпас принадлежал украинским силам ПВО. В Варшаве случившееся считают несчастным случаем. В Госдепартаменте США заявили, что американская администрация полностью уверена в точности выводов польских властей. По данным Минобороны России, ракета была выпущена из системы С-300 ПВО Украины.

После этого инцидента Минобороны ФРГ предложило Польше поддержку в обеспечении безопасности, в том числе с помощью батарей Patriot, на что Варшава дала положительный ответ. В январе сообщалось о развертывании в Польше 12 пусковых установок и размещении нескольких сотен немецких военных для их обслуживания.