Король Таиланда открыл новую сессию парламента

Маха Вачиралонгкорн напомнил законодателям о важности исполнения обязанностей в качестве представителей народа и принятии законов на благо страны

БАНГКОК, 3 июля. /ТАСС/. Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) в ходе государственной церемонии официально открыл новую парламентскую сессию Палаты представителей Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) королевства, напомнив законодателям о важности исполнения обязанностей в качестве представителей народа и принятии законов на благо страны. Таиландский монарх выступил перед законодателями с речью, которая традиционно является главнейшим ориентиром при выполнении ими должностных обязанностей. Трансляцию выступления вел в понедельник телеканал Thai PBS.

Церемония проходила в новом здании Национальной ассамблеи, строительство которого было завершено в 2021 году. Представители обеих палат таиландского парламента исполнили национальный гимн после прибытия короля в сопровождении королевы Сутхиды.

"Будучи членами этого парламента, всегда помните, что вы являетесь людьми, назначенными народом представлять всю страну в деле реализации законодательной власти при рассмотрении и принятии различных законов для правительства, которые должны стать основой для управления государственными делами. Пусть работа парламента протекает организованно, будет успешной в достижении поставленных целей, и я желаю всем вам всего наилучшего в предстоящий период", - сказал монарх.

"То, как будет процветать нация, зависит от ваших способностей, совести, мудрости, честности и безупречности в работе, основанной прежде всего на следовании интересам народа. Если вы все всегда помните об этом, то вы сможете успешно выполнять обязанности, которые действительно содействуют процветанию народа и нации", - добавил король.

В открытии парламента также приняли участие сенаторы, члены правительства во главе с премьер-министром Праютом Чан-Очей, председатель Верховного суда Чотиват Лыангпрасэт, руководители организаций и представители дипломатического корпуса. В общей сложности на церемонии присутствовали 936 человек.

Палата представителей соберется на свое первое заседание 4 июля, чтобы определить нового председателя и двух его заместителей, а затем в течение 10 дней будет проведено совместное заседание с Сенатом (верхняя палата парламента), чтобы выбрать нового премьера. Как ожидается, такая попытка будет предпринята 13 июля.