В Данию 1 октября поставят первые F-35

Они заменят стоящие на вооружении F-16, сообщило агентство Ritzaus Bureau

СТОКГОЛЬМ, 3 июля. /ТАСС/. Первые четыре F-35 из заказанной Данией партии в 27 истребителей прибудут на аэродром Скридструп 1 октября 2023 года, сообщает в понедельник агентство Ritzaus Bureau со ссылкой на Министерство обороны Дании.

Появление новых самолетов будет отмечено торжественной церемонией, на которой официальный представитель компании-производителя Lockheed Martin передаст их датским ВВС.

Доступ общественности на мероприятие будет ограничен. Предпочтение получат жители близлежащих районов. Остальные желающие ознакомиться с новыми самолетами приглашаются на воздушное шоу Danish Air Show 2024 в Ольборге.

Новые многофункциональные F-35 заменят стоящие на вооружении F-16. 21 машина будет находиться на аэродроме Скридструп, остальные 6 будут постоянно базироваться в США, с тем чтобы использоваться для подготовки датских летчиков.

Полностью поставка будет выполнена к 2027 году.