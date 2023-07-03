Советника короля Марокко наградили Президентской медалью почета Израиля

Еще в 1970-е годы Андре Азулай неоднократно встречался с официальными лицами из Организации освобождения Палестины, стремился внести свой вклад в достижение ближневосточного урегулирования

РАБАТ, 3 июля. /ТАСС/. Президент Израиля Ицхак Герцог вручил советнику короля Марокко Андре Азулаю Президентскую медаль почета - высшую гражданскую медаль в Израиле.

Как сообщает в понедельник агентство Maghreb Arabe Press, 82-летний Азулай "известен своей исторической приверженностью делу мира между израильтянами и палестинцами, урегулированию на основе принципа [сосуществования] двух государств" - израильского и палестинского. Еще в 1970-е годы он неоднократно встречался с официальными лицами из Организации освобождения Палестины, стремился внести свой вклад в достижение ближневосточного урегулирования.

Азулай был советником марокканского короля Хасана II (правил в 1961-1999 годах), затем его сына, нынешнего монарха Мухаммеда VI.

Президентская медаль почета была учреждена в Израиле по инициативе девятого президента еврейского государства Шимона Переса в 2012 году. Она вручается за вклад в развитие израильского общества, а также за гуманитарные достижения в мировом масштабе. Первым ее получил в 2012 году Генри Киссинджер, в разные годы награда вручалась, в частности, Бараку Обаме, Биллу Клинтону и Ангеле Меркель.