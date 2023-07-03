3 июля, 14:04

Директор службы госбезопасности Румынии подал в отставку

Эдуард Хеллвиг заявил, что профессиональные цели, которые он поставил, заняв этот пост директора, были достигнуты

БУХАРЕСТ, 3 июля. /ТАСС/. Директор Румынской службы информации (РСИ, госбезопасность) Эдуард Хеллвиг сообщил в понедельник, что подал в отставку.

"Пришел момент констатировать, что профессиональные цели, которые я поставил, заняв пост директора РСИ, были достигнуты, - цитирует его заявление для прессы агентство AGERPRES. - Соответственно, я могу завершить жизненный этап, который я провел во главе РСИ. Сложение полномочий - это решение, которое я открыто обсудил в последние недели с президентом Румынии [Клаусом Йоханнисом]".

Хеллвиг также сказал, что не хочет "застыть в должности", так как это "может привести к ошибочным задачам для учреждения, потере контакта с социальной реальностью, смешению должности с человеком, который ее занимает".

Йоханнис отметил, что пребывание Хеллвига на посту директора РСИ означало для спецслужбы "восстановление доверия и значительное обновление".

Хеллвиг был назначен на пост директора РСИ в марте 2015 года.

После отставки Хеллвига ведомство временно возглавит первый заместитель директора РСИ генерал Рэзван Ионеску. 

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