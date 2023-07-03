Во Вьетнаме диссидента приговорили к шести годам тюрьмы за антигосударственную пропаганду

Как подтвердило следствие, Фам Шон Тунг размещал на трех своих каналах на видеохостингах и на страницах в соцсетях публикации, в которых намеренно искажалась политика властей

ХАНОЙ, 3 июля. /ТАСС/. Вьетнамский диссидент осужден на шесть лет тюрьмы за нападки на государство. Судебный процесс над 39-летним столичным жителем Фам Шон Тунгом прошел в понедельник в Народном суде Ханоя.

Согласно материалам обвинительного заключения, Фам Шон Тунг признан виновным в "изготовлении, хранении и распространении документов, статей и материалов", направленных против вьетнамского государства. Как подтвердило ранее следствие, он размещал на трех своих каналах на видеохостингах и на страницах в соцсетях публикации, в которых намеренно искажалась политика властей, содержалось искажение правды о политической и экономической ситуации во вьетнамском обществе и нападки на партийных и государственных руководителей. Обвинение установило, что онлайн-каналы осужденного собрали более 530 тыс. подписчиков и свыше 148 млн просмотров размещенных на них материалов.

Суд постановил, что противоправная деятельность Фам Шон Тунга является антигосударственной пропагандой в соответствии со статьей вьетнамского уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за "создание, хранение, распространение информации, документов, материалов и предметов в целях противодействия государству".

Международные правозащитные организации регулярно подвергают Вьетнам критике за ограничения свободы слова и суровые меры, применяемые, по их мнению, в отношении местных диссидентов. Официальный Ханой эти обвинения отвергает. Власти заявляют, что к ответственности во Вьетнаме привлекаются лишь те граждане, чья противоправная деятельность подпадает под статьи уголовного кодекса, предусматривающие наказание за антигосударственную деятельность.