СМИ: США и НАТО нужны порты Греции для переброски военной техники к границе с Россией

По информации Rizospastis, Соединенные Штаты ищут компании, которые окажут им "стивидорные и сопутствующие терминальные услуги" в портах Пирея, Салоник, Александруполиса, Волоса, Кавалы

АФИНЫ, 3 июля. /ТАСС/. США ищут подрядчиков для переоборудования нескольких портов Греции в целях переброски военной техники к границе с Россией. Об этом написала в воскресном номере газета Компартии Греции Rizospastis.

Как сообщило издание, "США, правительство Греции и евроатлантические стороны не теряли ни дня в процессе превращения всей страны в "американскую территорию" с целью переброски военной техники и боеприпасов к границе с Россией". Уже на следующий день после парламентских выборов в Греции, на которых 25 июня к власти снова пришла правоцентристская "Новая демократия" с правительством, предоставляющим США и НАТО "гарантии стабильности", американцы начали поиск подрядчиков среди греческих компаний. Они предложили им представить свои проекты не позднее 26 июля, "чтобы в портах Пирея, Салоник, Александруполиса, Волоса, Кавалы, а также в других портах страны были назначены подрядчики" и "можно было приступить к ряду работ и созданию инфраструктур, которые американцы могли бы использовать по крайней мере до 2029 года для продвижения своих военных грузов и боеприпасов в Центральную и Восточную Европу".

Американцы и, в частности, 839-й транспортный батальон (TC Det Eastern Med-Greece Detachment, отвечающий за такие страны, как Греция, Турция и Италия) ищут компании, которые окажут им "стивидорные и сопутствующие терминальные услуги" в перечисленных пяти портах. Срок действия контракта - с 16 декабря 2023 года по 15 декабря 2028 года (плюс возможность шестимесячной отсрочки до 15 июня 2029). По последним данным, общая стоимость контракта для пяти портов достигает $1 143 750 тыс. за 5,5 года эксплуатации.

Хотя первоначальное планирование охватывало "только" пять портов (Пирей, Салоники, Александруполис, Волос, Кавала), теперь в соответствующих документах американцы также ссылаются и на "другие определенные второстепенные морские порты в зависимости от потребностей по всей Греции", пишет издание.

Военное сотрудничество Греции и США

Греция и США внесли в октябре 2019 года изменения в соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве, которое было заключено в 1990 году. В документе идет речь о расширении военно-морской базы США в заливе Суда на острове Крит, об использовании военно-воздушной базы около города Лариса, базы армейской авиации в Стефановикио (область Магнисия) и порта Александруполис на северо-востоке Греции. Предусматривается также возможность использовать любой другой военный объект на территории Греции с ее согласия.

14 октября 2021 года Соединенные Штаты и Греция подписали в Вашингтоне второй протокол о внесении изменений в оборонное соглашение. Согласно подписанным договоренностям, к списку из четырех американских военных баз добавлены четыре новых объекта. Это военный лагерь Яннули в Александруполисе, военно-морская база Крита, стрельбище в Литохоро (область Пиерия) и лагерь Георгула (недалеко от авиабазы в Ларисе). Через порт Александруполиса в последние месяцы проходила переброска американской военной техники с целью дальнейшей отправки по железной и автомобильным дорогам в Болгарию и Румынию, а также на Украину.