Асад сообщил, что Дамаск принимает все меры для возвращения на родину сирийских беженцев

Президент Сирии напомнил о необходимости отказаться от политизации этой проблемы

БЕЙРУТ, 3 июля. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад в ходе встречи с министром иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Айманом ас-Сафади отметил, что сирийское правительство принимает все необходимые меры с целью создания условий для возвращения сирийских беженцев в свои дома. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник канцелярией сирийского лидера.

Согласно сообщению, Асад подчеркнул, что "сирийское государство принимает все меры - как на законодательном и правовом уровнях, так и с точки зрения [достижения национального] примирения - с целью обеспечения лучших условий для возвращения беженцев". Он также напомнил о необходимости отказаться от политизации этой проблемы, добавив, что она носит "гуманитарный и нравственный характер".

Со своей стороны глава иорданского МИД указал на готовность королевства к укреплению сотрудничества с Сирией, в том числе в решении проблемы возвращения беженцев.

Ас-Сафади находится в арабской республике с официальным визитом. В понедельник, как информировало агентство Sana, он провел встречу со своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом.