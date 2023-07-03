Глава МО ФРГ не считает, что Берлину следует усилить свое военное присутствие в Польше

В Берлине пока не получали соответствующих запросов из Варшавы, уточнил Борис Писториус

ТАСС, 3 июля. Польша в настоящий момент не нуждается в усилении германского военного присутствия на своей территории, в Берлине пока не получали соответствующих запросов из Варшавы. Об этом в понедельник заявил в интервью польскому изданию Rzeczpospolita министр обороны ФРГ Борис Писториус.

"Польша имеет очень эффективные вооруженные силы, а также оказывает широкую поддержку Украине и странам Балтии. Кроме того, Польша очень эффективно работает над тем, чтобы значительно увеличить свой военный потенциал в альянсе. У меня не создается впечатления, что в Польше необходимы дополнительные германские войска, и пока я не получал никаких сигналов в этом направлении", - сообщил Писториус в ответ на вопрос о готовности Берлина усилить контингент германских войск на территории Польши по аналогии с соседней Литвой.

С середины января в Польше дислоцированы система Patriot и обслуживающие ее военнослужащие ФРГ. Это вооружение было предоставлено после падения в республике 15 ноября прошлого года ракеты украинских сил ПВО.

26 июня находившийся в Вильнюсе Писториус заявил, что Германия намерена разместить в Литве на долгосрочную перспективу "мощную бригаду" - дополнительные 4 тыс. военных - с целью укрепления восточного фланга НАТО.