Сербия заявила, что решительно настроена развивать сотрудничество с Россией

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич и посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко обсудили текущее состояние двусторонних отношений

БЕЛГРАД, 3 июля. /ТАСС/. Белград и Москва выразили готовность и дальше развивать политическое и экономическое сотрудничество между странами. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении внешнеполитического ведомства республики по результатам встречи первого вице-премьера, министра иностранных дел Сербии Ивицы Дачича и посла России в Белграде Александра Боцан-Харченко.

"Первый вице-премьер, министр иностранных дел Республики Сербия Ивица Дачич принял сегодня посла Российской Федерации Александра Боцан-Харченко. В ходе беседы обсуждалась текущая ситуация в мире, а также текущие события в стране и регионе, - отметили в МИД. - Было обсуждено и текущее состояние двусторонних отношений, выражена общая решимость дальнейшего развития политического и экономического сотрудничества между двумя странами".

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал ранее, что Москва и Белград согласовывают визит первого вице-премьера, министра иностранных дел Сербии Ивицы Дачича в Россию после срыва поездки российской делегации в Сербию в 2022 году. Лавров не исключил, что его слова могут вызвать "очередные наглые требования со стороны Запада, чтобы Ивица не приезжал в Российскую Федерацию", но подчеркнул, что "в любом случае, у нас с ним есть такая договоренность".

Визит Лаврова в Белград был запланирован на 6-7 июня 2022 года, однако он сорвался из-за того, что Болгария, Северная Македония и Черногория отказались предоставить воздушный коридор для самолета российского министра. Глава МИД РФ назвал решение европейских государств не пропускать его самолет беспрецедентным и немыслимым.