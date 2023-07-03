Глава МО ФРГ заявил, что Киев получит равноправный статус в Совете Украина - НАТО

По словам Бориса Писториуса, "это большой шаг к адаптации к структурам и процессам НАТО"

ТАСС, 3 июля. Министр обороны ФРГ Борис Писториус утверждает, что Киев после создания Совета Украина - НАТО станет равноправным членом этого объединения. Об этом в понедельник заявил в интервью польскому изданию Rzeczpospolita министр обороны ФРГ Борис Писториус.

"На саммите [НАТО] в Вильнюсе впервые состоится заседание Совета Украина - НАТО на уровне глав государств и правительств. Таким образом, Киев получит равноправное место за столом этого объединения альянса. Это большой шаг к адаптации к структурам и процессам НАТО", - сказал Писториус.

Идея "равноправия" в Совете Украина - НАТО заключается в том, что формально по статусу все участники этого совета равны и говорят каждый от своего имени, тогда как в действующей на данный момент Комиссии НАТО - Украина Киев ведет диалог не просто со странами НАТО, а с организацией, то есть в формате "НАТО + 1", где Украина фактически ставится перед фактом решений альянса. Механизм "равноправного совета" был придуман в 2002 году и реализован в Совете Россия - НАТО. Считалось, что такой диалог снимет озабоченность Москвы по поводу расширения альянса.

Все три постпреда России при НАТО, которые работали в этом совете (Константин Тоцкий, Дмитрий Рогозин, Александр Грушко), неоднократно подчеркивали, что, выступая в совете "от своего имени", страны НАТО в реальности всегда озвучивали консолидированную позицию альянса. Более того, никакого влияния на принятие решений внутри НАТО данная структура не оказывает.