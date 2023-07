Во Франции левые депутаты призвали власти республики дать убежище Ассанжу

Представитель партии "Неподчинившаяся Франция" Арно Ле Галль считает важным связать борьбу основателя организации WikiLeaks с положениями конституции страны в защиту борцов за свободу

ПАРИЖ, 3 июля. /ТАСС/. Депутаты из коалиции левых сил "Новый народный экологический и социальный союз" (NUPES) подготовили резолюцию с призывом предоставить убежище основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Об этом сообщил в понедельник представитель партии "Неподчинившаяся Франция" Арно Ле Галль на пресс-конференции, запись которой опубликована на его странице в Twitter.

"Важно связать борьбу Ассанжа с положениями нашей конституции в защиту борцов за свободу. Ему должно быть предоставлено убежище в соответствии со статьей 53-1 конституции", - сказал политик. Он отметил, что информация, опубликованная WikiLeaks, позволила, в частности, узнать о прослушке нескольких французских президентов со стороны Агентства национальной безопасности США. "Уже много лет мы просим об этом, но пока политическое убежище ему так и не было предоставлено", - добавил Ле Галль.

К настоящему моменту документ подписали около 60 депутатов из четырех партий, которые входят в коалицию NUPES: "Неподчинившаяся Франция", Социалистическая партия, "Европа - экология - "зеленые" и Коммунистическая партия Франции. Пока даты голосования по резолюции нет, уточняет агентство Франс Пресс. Прошлый документ похожего содержания, предложенный депутатами из нескольких партий, был отклонен на голосовании при 17 голосах за и 31 против.

Ассанж был взят под стражу и помещен в тюрьму Белмарш после того, как его выдворили с территории посольства Эквадора в Лондоне в апреле 2019 года. Уже больше четырех лет Вашингтон добивается у Лондона его экстрадиции в США, однако защита Ассанжа предпринимает все новые попытки этого не допустить. Ранее жена Ассанжа сообщила, что ее муж воспользуется последней возможностью заблокировать свою экстрадицию в США через британский суд.

51-летнему Ассанжу в Соединенных Штатах инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит 175 лет тюремного заключения. В ноябре ведущие западные издания, включая газеты The New York Times, The Guardian, The Times, Le Monde и El Pa s, призвали правительство Соединенных Штатов снять с Ассанжа обвинения.