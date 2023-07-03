Глава ЕК заявила, что не представляет Евросоюза без Украины

Урсула фон дер Ляйен указала на необходимость обсуждать, как будет выглядеть новый ЕС

МАДРИД, 3 июля. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не может себе представить Евросоюз без Украины. Она сказала об этом в понедельник на пресс-конференции в Мадриде с премьер-министром Испании Педро Санчесом, посвященной началу председательства Испании в Совете ЕС (с 1 июля по 31 декабря 2023 года).

"Можем ли мы представить себе ЕС без Украины или без стран Балкан, которые останутся под влиянием России или Китая? Невозможно! Поэтому мы должны обсуждать, как будет выглядеть новый ЕС. Как будет выглядеть механизм принятия решений, как будет выглядеть распределение общих бюджетных средств, какие общие программы мы будем реализовывать и какие сильные стороны будут у нового Евросоюза", - заявила фон дер Ляйен, отвечая на вопрос, как она видит будущее ЕС.

На полях саммита лидеров ЕС 29-30 июня в Брюсселе прошло заседание инициативной группы стран, которые обсуждали, какие реформы потребуются Евросоюзу, чтобы сохранить способность работать и принимать решения, если число его членов вырастет на треть - с 27 до 36. Это число подразумевает, что в ЕС войдут все 8 нынешних официальных стран-кандидатов, включая Молдавию и Украину, минус Турция, плюс Грузия и Косово.

Кратко суть этих преобразований сформулировал премьер Испании Педро Санчес: "ЕС должен стать более федеративным и разделить больше суверенитета".