Белый дом прокомментировал спецоперацию Израиля в Палестине

Представитель Совета национальной безопасности отметил, что США поддерживают право Израиля на самооборону

ВАШИНГТОН, 3 июля. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов поддерживает право Израиля на обеспечение собственной безопасности и защиту своего народа. Об этом сообщил в понедельник журналистам представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома, комментируя проводимую еврейским государством спецоперацию на Западном берегу реки Иордан.

"Мы видели сообщения [о спецоперации] и внимательно следим за ситуацией, - отметил представитель СНБ. - Мы поддерживаем безопасность Израиля и [его] право защищать свой народ от [движения] ХАМАС, [радикальной группировки] "Палестинский исламский джихад" и других террористических групп".

По последним данным Минздрава Палестины, в результате спецоперации Израиля в Дженине погибли 8 человек, около 50 получили ранения, среди которых не менее 10 находятся в критическом состоянии.

В ночь на понедельник ВС Израиля начали масштабную операцию в Дженине и прилегающем к нему лагере палестинских беженцев. По данным израильской радиостанции Kan, целью операции является "восстановление израильского сдерживания" в отношении радикалов в северной части Западного берега Иордана.